Шевченко може втратити чемпіона Європи та інших лідерів – Дженоа готує революцію в січні
Італійська Дженоа готова розпрощатись одразу з трьома лідерами команди у зимове трансферне вікно.
Дженоа готова влаштувати розпродаж гравців у січні та може розпрощатись з лідерами команди – Сальваторе Сірігу, Давіде Біраскі та Маттією Дестро, повідомляє TMW.
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Щодо Сірігу та Біраскі, то клуб готовий розглянути пропозиції щодо гравців та не вважає їх недоторканними. Дестро ж ще не перепідписав контракт з "грифонами", а тому також може покинути команду Шевченка.
Зазначимо, що Дженоа з 10 очками наразі посідає 18 місце у Серії А, а відставання від рятівної 17-ї сходинки лише 2 пункти.
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