Мілан і Наполі здали в порівнянні зі стартом сезону, коли вдвох лідирували в Серії А. Одна з причин – серйозні кадрові втрати. Господарі мусять обходитися без Леау, Ернандеса, Ребіча, К'яера, Пеллегрі та Калабрії, а гості приїхали на матч без Осімхена, Кулібалі, Інсіньє, Руя та Руїса. Звичайно, жодна з команд не могла в таких умовах показати найкращий футбол.

Наполі активно розпочав, увімкнув високий пресинг і забив швидкий гол зі стандарту. Зєлінскі подав на ближню стійку, а Ельмас головою переправив м'яч у сітку. На жаль, це найцікавіше, що ми побачили за 90 хвилин. Суперники намагалися нав'язати один одному свою гру, однак ні в кого нічого не виходило.

"Россонері" хотіли розіграти карту Ібрагімовіча та шукали шведського туза постійними кросами у штрафний майданчик. Могло спрацювати – Златан замикав гостру подачу Бало-Туре і трішки не влучив у дальній кут. Наполі відповідав, але зовсім не гостро. Всі 6 наступних ударів були заблоковані.

Мілан дуже активно розпочав другий тайм, стараючись накривати гостей на їхній половині. Ібрагімовіч стріляв з гострого кута – Оспіна впорався. Мессіас і Жиру не влучили в ціль. Господарі тиснули, насідали, але так і не відігралися.

У компенсований час Мілан, здавалося, врятувався. Кессьє після пожежі в штрафному забив і на декілька секунд зрівняв рахунок. А далі втрутився VAR. Арбітра покликали до екрана оцінити епізод – Давіде Масса зафіксував положення поза грою в Жиру, який не торкався до м'яча, але вів активну боротьбу.

Наполі перервав 3-матчеву безвиграшну серію, набрав 39 очок і піднявся на друге місце Серії А. Мілан, маючи стільки ж очок, опустився на третю сходинку.

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