Нападник Атлетіко Луїс Суарес не зміг стримати емоцій після своєї заміни в матчі 18-го туру Ла Ліги проти Севільї.

Суарес далеко не найкращим чином проявив себе у матчі проти Севільї та був замінений вже на 57 хвилині.

Шедевр Ракітіча у відеоогляді матчу Севілья – Атлетіко – 2:1

Уругваєць залишився незадоволений таким рішенням наставника Атлетіко Дієго Сімеоне. Як повідомляє Sport.es, камери зафіксували, як Суарес після заміни сказав: "М***к, завжди одне й те саме". Невідомо, кому саме адресувались ці слова, проте іспанська преса переконана, що Луїсіто мав на увазі саме Сімеоне.

Додамо, що Суарес провів 23 матчі у складі Атлетіко в поточному сезоні, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти. "Матрацники" ж зазнали третьої поспіль поразки поспіль, поступившись Севільї (1:2).

Севілья на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко – мадридці програли втретє поспіль, залишившись поза топ-4