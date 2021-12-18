"Ми, безумовно, самі робили помилки, і пропущені голи на першій хвилині після серії рикошетів, як у випадку з Міланом та Вільяреалом, ускладнюють нам гру. Однак, як і у всіх цих матчах, команда відновилася та грала в один бік. Один інцидент змінив гру, і я вимагаю пояснень.

Якщо Паломіно не торкнувся м'яча, то чому він у офсайд? Якщо Крістанте підправив м'яч у ворота, то яка різниця? Ми що, жартуємо? Паломіно не торкається м'яча, не заважає грі, він просто стоїть за Крістанте. Тоді б стало 2:2 за 20 хвилин до кінця, це зовсім інша гра для Аталанти. Не зрозумійте мене неправильно, Рома однаково могла б виграти, але це був переломний момент у матчі.

Аталанта – Рома – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Якщо Паломіно не торкнувся м'яча, то скасовувати гол – це божевілля. Безумство – знову хтось змінив правила, а нам не сказали? Суддя пояснив мені, що Паломіно був у офсайді і торкнувся м'яча. Аде якщо це неправда, то що ж тоді сталося? Такі речі позбавляють спорт авторитету. Паломіно взагалі не торкнувся м'яча. Це божевілля! Крістанте він теж не чіпав, просто був за ним, тож не заважав грі.

Я програв 4:1 і прийшов сюди, щоб поговорити з вами, то чому суддям не прийти сюди і не пояснити свої рішення? Чому роботу VAR не пояснюють? Вони підривають довіру до футболу. Якщо мені скажуть, що це помилка, нам не пощастило – гаразд. Але не намагайтеся казати мені, що це правило. Тоді це завжди має бути правилом. Про що ми взагалі говоримо?" – наводить слова Гасперіні Football Italia.

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