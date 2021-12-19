Програму дня у Ла Лізі закривала зустріч на Сантьяго Бернабеу між мадридським Реалом і Кадісом. У цьому поєдинку ніхто навіть подумати не міг про якусь сенсацію – "вершкові" виграли 8 з 9-ти останніх матчів у Прімері, не поступившись у жодному й здолавши усіх конкурентів у боротьбі за золото. "Жовта субмарина", своєю чергою, мала за плечима 4-матчеву безвиграшну серію, та і загалом підопічні Альваро Сервери Діаса йшли аж на 19-й позиції у Ла Лізі. Всі очікували розгрому аутсайдера.

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Втім, не все сталося, як гадалося. У першому таймі мадридці тримали м'яч під контролем, але практично нічого не створили біля чужих воріт. За 45 хвилин можна пригадати тільки кілька небезпечних вривань, у одному з яких Бензема міг вийти віч-на-віч – втім, Ледесма випередив Каріма. Лишень на 25-й хвилині господарі реально могли відкрити рахунок, однак і тут Ледесма виручив Кадіс: спочатку він перевів у хрестовину постріл Вальверде з дистанції, а потім парирував замикання з кутового у виконанні Алаби – м'яч летів у дальню дев'ятку.

В другому таймі гості продовжували тримати Реал на дистанції. Втім, клас "вершкових" дозволив провести кілька гострих епізодів. Зокрема, на 56-й хвилині Азар з лінії воротарського замкнув подачу Крооса, пробивши головою в правий кут. Ледесма врятував Кадіс. Ще за хвилину Каземіро завдав удар повз правий нижній кут, а на 60-й Вінісіус увірвався в штрафний і бахнув з розвороту – Ледесма знову парирував! На 63-й Вінісіус провів новий рейд у карний майданчик, але цього разу його постріл під ближню стійку припав на зовнішній бік сітки.

Реал продовжував тиск. На 69-й хвилині він завершився закиданням на Бензема у центр штрафного, але Акапо не дав йому пробити. Господарі безрезультатно вимагали пенальті, а Кадіс на 75-й несподівано відповів контрою 2-в-2 з пасом Собріно й ударом Негредо метрів з 15-ти – м'яч пройшов поруч з правою штангою! Мадридці на 81-й відповіли ударом зі стандарту у виконанні Бензема – без проблем для Ледесми.

В ендшпілі зустрічі підопічні Карло Анчелотті навалилися на штрафний "жовтої субмарини". Були перспективні вривання, падіння, подачі, панічні виноси та вимоги призначити пенальті, однак не було головного – реально небезпечних моментів. Команда Альваро Сервери Діаса трималася і, зрештою, витримала. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Кадіс після 0:0 у матчі проти Барселони повторив свій успіх з іншим грандом. Втім, піднятись з передостанньої позиції у турнірній таблиці не вдалося – "підводники" тримаються там з 14 очками в активі. Реал, попри осічку, залишився першим з 43 заліковими балами й величезним відривом від переслідувачів.

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