Референдум сосіос схвалив план під назвою Espai Barça, повідомляє прес-служба "блаугранас".

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Проект передбачає отримання кредиту на 1,5 млрд євро. Кошти будуть витрачені на побудову нового стадіону Барселони та навколишньої інфраструктури. Члени клубу висловили потужну підтримку цьому рішенню – 42 693 голоси "за", 5055 "проти" і і 875 утримались.

Раніше гравцям, тренерам і керівництву Барселони показали відеопрезентацію майбутнього стадіону-красеня. Хаві публічно закликав сосіос проголосувати за Espai Barça, який повинен стати ключовим кроком на шляху до відродження клубу.

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