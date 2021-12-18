На 83-й хвилині француз, який грав зі старту, несподівано покинув поле й побіг у підтрибунне приміщення. За 2 хвилини замість Павара вийшов Малік Тіллман. Після матчу Юліан Нагальсманн пояснив екстрену заміну.

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"Ми хотіли зробити заміни, але в цей момент Бенжі сказав тренерам французькою, що має піти в туалет за будь-яку ціну. Потім він сказав, що може зачекати ще кілька секунд, протягом яких зробив кілька хороших передач. Щойно м'яч перейшов на другу половину поля, він скористався можливістю, щоб задовольнити свої потреби.

За кілька хвилин я помітив, що Павара немає. Тому краще було його замінити, аніж Мусіалу. Це рішення виявилося досить вдалим, адже Джамал віддав результативну передачу, коли ми забивали четвертий м'яч", – цитує наставника Баварії L'Equipe.

"Ротен" завершували зустріч з позитивним настроєм. Перемога над Вольфсбургом (4:0) дозволила відірватись від Борусії Д на вершині турнірної таблиці.

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