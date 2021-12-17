Футболісти Салернітани мали шанси реабілітуватись перед власними вболівальниками за поразку від команди Шевченка (0:1) у Кубку Італії, але дива не трапилось.

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Інтер повністю контролював хід поєдинку. Перішіч ударом головою після кутового відкрив рахунок, а ще до свистка на перерву Дюмфріс подвоїв перевагу гостей. У другому таймі чинні чемпіони Італії просто куражились. Відзначився Санчес та задоволений сів на лаву запасних, а на його місце випустили Лаутаро, який за кілька хвилин вже святкував взяття воріт. Довершив побиття господарів Гальярдіні.

Варто відзначити, що за 2021 рік Інтер забив понад 100 голів у Серії А, що ніколи не вдавалось "нерадзуррі".

Після 18-ти турів італійської першості підопічні Індзагі продовжують очолювати таблицю, а Салернітана її замикає.

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