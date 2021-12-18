Голи Габріеля Мартінеллі, Букайо Сака та Еміля Сміта-Роу дозволили Арсеналу розтрощити Лідс на його полі (4:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Арсенал підходив до виїзної зустрічі з Лідсом у статусі четвертої команди АПЛ, однак Вест Хем, МЮ та Тоттенхем трималися на відстані 1-4 очок позаду. "Молотобійці" та "дияволи" пропускали тур, а "шпорам" доведеться зіграти проти Ліверпуля – таким чином, "каноніри" отримали шанс наростити відрив. Благо, у йоркширців через травми й дискваліфікації вилетіли одразу 9 футболістів.

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Лондонці одразу зі стартовим свистком захопили ініціативу. Вже на 3-й хвилині гості могли відкривати рахунок внаслідок розрізної передачі Едегора, після якої Ляказетт вийшов віч-на-віч, але Мельє парирував удар француза (а Сака добити в порожні завадив захисник). На 5-й з лінії штрафного в руки голкіперу пробив Тірні.

Після цього було проведено ще кілька перспективних атак, які, зрештою, призвели до взяття воріт на 16-й хвилині. Гольову атаку розпочав Сака, який змістився з правого флангу й викотив пас у штрафний на Джаку – той впав у боротьбі із суперником, якого одразу накрив Ляказетт. М'яч від його ноги відскочив на лівий край, звідки Мартінеллі спокійно вистрілив у дев'ятку. 0:1! До речі, це був 7000-й гол Арсенала в АПЛ. Крім Арсенала, провести 7000+ голів в цьому турнірі змогли тільки Евертон і Ліверпуль.

Досить швидко Арсенал міг подвоїти перевагу зусиллями Сака та Едегора, яким вдалися класні проходи до межі карного майданчика, однак їхні удари в останню мить заблокували. На 24-й Тірні з лівої половини штрафного бив у ближній кут, однак тут врятував Мельє. Лідс моментально огризнувся атакою з пострілом Рафіньї метрів з 17-ти – м'яч пройшов поруч з правою стійкою! Це був перший і останній гострий епізод у виконанні господарів до перерви.

Арсенал же покарав суперника другим голом. На 28-й хвилині Джака перехопив м'яч у центральному колі й виконав закидання під вихід Мартінеллі віч-на-віч – Габріель же впевнено переграв Мельє. 0:2! Ще за сім хвилин шикарна атака з правого на лівий фланг за участі Сака, Едегора та Ляказетта завершилась ударом останнього в ближній кут (Мельє парирував), а на 42-й лондонці почали святкувати розгром – це Сака отримав передачу на лівий кут штрафного й вистрілив під ближню стійку. Рикошетом від захисника м'яч влетів у ворота. 0:3.

На початку другого тайму Арсенал грав по рахунку, виглядаючи дуже пасивно. Лідсу ж взагалі нічого не вдавалося в атаці. Найцікавішим епізодом у перші 15 хвилин по перерві став удар Джаки по нозі Рафіньї, за який цілком могли дати червону картку – втім, після перегляду VAR вирішили обійтися без вилучення.

На 68-й хвилині Арсенал несподівано створив шикарний момент внаслідок обіграшу Сака з Едегором, після якого Букайо вистрілив з лівого кута штрафного. М'яч пройшов повз дальній кут. Після цього лондонці не стали набирати оберти, притискаючи Лідс, за що прилетіло кармічне покарання – на 74-й хвилині Гельхардт увійшов у карний майданчик і отримав по ногах. Пенальті! Рафінья впевнено його реалізував. 1:3!

На жаль для Марсело Б'єлси, розвинути успіх не вдалося. На лавці не було виконавців, здатних підсилити втомлену команду, а Мікель Артета одразу ж кинув у бій Сміта-Роу. Він і добив Лідс на 84-й хвилині, отримавши розрізний пас від Едегора й пробивши у правий нижній кут – 1:4! Цей гол став останнім у зустрічі. "Каноніри" святкують розгром.

Таким чином, Арсенал набрав 32 очки, залишившись на четвертій позиції й відірвавшись від Вест Хема на чотири залікових бали, від МЮ – на п'ять, а від Тоттенхема – на сім. Втім, у конкурентів є матчі в запасі. Лідс з 16 пунктами залишився шістнадцятим.

Арсенал – Вест Хем: блискуча перемога Артети, готовність "канонірів" до ЛЧ і шалені перспективи лондонського "дитсадка"