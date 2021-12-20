Вінгер Манчестер Сіті Ферран Торрес все ближчий до повернення на батьківщину.

Каталонці прагнуть найближчим часом завершити перехід Феррана Торреса із Манчестер Сіті, повідомляє Фабріціо Романо.

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Зазначається, що між клубами тривають активні переговори. Поки не вдалося узгодити суму трансферу. Барселона пропонує 50 млн євро, а Манчестер Сіті хоче отримати за 21-річного гравця збірної Іспанії 60 млн.

Керівництво Барселони налаштоване оптимістично, але паралельно розробляє альтернативні варіанти. Якщо не вдасться домовитися про перехід Феррана Торреса, "синьо-гранатові" спробують підписати Хакіма Зієша.

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