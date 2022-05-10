Україна втратила тисячі людей після початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу країну. Частина з них мала відношення до спорту загалом і футболу зокрема.

Спортивний комітет України (спілка громадських організацій, яка об’єднує спортивні федерації неолімпійських видів спорту) запустив сайт "Янголи спорту", де розповідає про українських спортсменів, які загинули від рук Росії.

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Зараз там є дані про 33 вбитих українців. Дехто загинув на фронті, інші – від снарядів чи куль. Серед спортсменів, які відійшли у вічність, є два представники футболу: гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко (загинув у Київській області внаслідок вибуху російської бомби разом з мамою) та вихованець Карпат Віталій Сапило (загинув 25 лютого у боях за Київщину).

На жаль, українська футбольна спільнота втратила ще чимало футболістів, яких поки немає на сайті (Володимир Колесник, Сергій Шестак, Богдан Семенчук, Олександр Маркушин, Дмитро Євдоченко, Артур Гриценко, Віктор Юрченко, Олександр Сухенко, Олександр Іващик, Блоха Юрій та інші), й представників ультрас.

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