Футболіста вбили російські військові. Це сталося вчора, 13 березня, в Ірпені. Олександр Іващик, якому було 42 роки, загинув від кулі під час здійснення волонтерської діяльності – він допомагав людям залишити зону бойових дій та розвозив продукти потребуючим. Про смерть футболіста повідомили на сторінці Києво-Святошинського футболу у Facebook.

Український футболіст і його мати загинули від куль окупантів під час евакуації на Київщині

Олександр Іващик виступав на позиції форварда. Пограв у аматорських лігах Київщини, був найкращим бомбардиром і гравцем низки клубів – Буча 03, Податковий Університет (Ірпінь), ФК Мироцьке, ФК Чабани, Олімп (Дмитрівка) та інших.

Також загиблий грав у футзал – виступав за ветеранські команди Києва та області. Останньою командою Олександра була ірпінська BKZ. У нього залишилися дружина і двоє дітей, а син Владислав, як і батько, теж грає у футбол.

Раніше росіяни вбили кількох українських футболістів – Віталія Сапила, Дмитра Мартиненка і Дмитра Євдоченка. Також в окупованому Херсоні помер легенда Шахтаря.

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