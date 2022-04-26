Україна зазнала чергової втрати. У боях на Харківщині загинув футболіст Артур Гриценко.

У зоні бойових дій на Харківщині трагічно обірвалось життя Артура Гриценка, інформує Львівська асоціація футболу. Чоловік загинув 22 квітня, йому було 43 роки.

Під час оборони Маріуполя загинув ультрас Зорі, який з 16 років боронив Україну

Артур родом із Житомирщини, але футболу навчався у Львові, де й дебютував у 17 років. Виступав за Львів, Карпати, Сталь, Спартак-Горобину та інші українські клуби, а з 2010-го грав за аматорські колективи.

Гриценко вступив у лави Збройних сил України і захищав нашу країну від російських окупантів у складі 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.

"Що зроблю після перемоги? Схоплю футбольний м’яч": повернувся з Іспанії, поповнив ЗСУ, їде на фронт – бракує 3-х речей