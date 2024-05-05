Український голкіпер Андрій Лунін поповнив свою колекцію вже восьмим трофеєм у складі мадридців.

Напередодні Реал в рамках 34-го туру Прімери на своєму полі розгромив Кадіс (3:0) і достроково став чемпіоном Іспанії. Попри те, що Андрій Лунін у цьому матчі поступився місцем Тібо Куртуа, прес-служба Ла Ліги високо оцінила роль українського голкіпера у завоюванні чергового трофею королівським клубом.

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Офіційний Твіттер турніру опублікував декілька найжирніших сейвів нашого земляка, підписавши їх наступними словами: "Ангел-охоронець у воротах чемпіона. Який сезон від Луніна!"

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Реал 29 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 27 голів (ще в 12 поєдинках відстояв "на нуль").

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