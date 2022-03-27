Ветеран АТО, майстер спорту України та футболіст команди "АТО-Ірпінь" Ігор Сухих віддав своє життя за Україну.

Трагічну новину через Facebook повідомив ірпінський міський голова Олександр Маркушин:

"Сьогодні у місті Сквира ми провели в останню путь людину, яка до останнього свого подиху мужньо боронила рідний Ірпінь. Ігор Сухих. Він загинув на моїх очах. Це велика трагедія для всієї нашої громади, адже в Ігоря тут було багато друзів і товаришів. Це ще більша трагедія для його родини. Батьки втратили сина, дружина – коханого чоловіка, а двоє діток – батька.

Ігор Сухих був майстром спорту України міжнародного класу з військо-спортивних багатоборств та рукопашного бою, чемпіоном та призером чемпіонатів України, Європи та світу, гравцем футбольної команди "АТО-Ірпінь". Випускник факультету податкової міліції Державного податкового університету, офіцер податкової міліції, ветеран АТО.

У моєму серці Ігор назавжди залишиться вірним товаришем, світлою людиною зі щирою усмішкою і великим патріотом України. Вічна Пам'ять! Герої не вмирають!"

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