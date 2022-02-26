У п’ятницю ввечері, 25 лютого, у бою під Києвом загинув екс-захисник Карпат Віталій Сапило, повідомляє Zaxid.net.

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21-річний львів'янин був командиром танку. Він обороняв столицю України від російських окупантів, які за будь-яку ціну намагалися захопити Київ і закріпитися у ньому.

Нагадаємо, Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 р. н., тренер – Савченко О. В.).

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