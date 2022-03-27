Кривбас на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель екс-футболіста Володимира Колесника. Причиною стали смертельні рани, яких він зазнав у боях у Авдіївці.

Загинув гравець ірпінської команди, боронячи рідне місто від російських окупантів

"Він з перших днів АТО пішов захищати Україну. Після повномасштабного вторгнення росіян герой отримав важке поранення під час боїв у Авдіївці. Військовослужбовця направили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Втім, врятувати життя бійцю не вдалося. Вранці 25 березня його серце перестало битися", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Колесник свого часу долучався до тренувань з першою командою Кривбасу та викликався Олегом Тараном на збори. Чимало виступав за аматорські українські клуби, а потім – за ветеранську команду Кривбаса.

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