Україна через навалу росіян продовжує втрачати своїх героїв. Є вони й серед футбольних фанатів.

Данило Кириченко з позивним "Бродяга" загинув під час оборони Маріуполя, інформує Заря Ультрас у Facebook. У чоловіка залишились дружина та маленька донька.

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Данило в юному віці потрапив на фан-сектор луганців, а після нападу Росії у 2014-му пішов захищати Україну зі зброєю у руках. Тоді йому було 16 років. Спершу Кириченко опинився в батальйоні "Айдар", а пізніше – в полку "Азов".

Нагадаємо, Маріуполь оточений російськими військами з перших днів повномасштабного вторгнення. Українські захисники, які залишились у вщент зруйнованому місті, героїчно чинять опір, але ситуація критична. В Маріуполі досі залишається близько 100 тисяч цивільних.

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