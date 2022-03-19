Україна продовжує втрачати своїх синів та дочок через війну, яку розв'язав ненажерливий президент Російської Федерації Володимир Путін.

У бою під Волновахою, що в Донецькій області, загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак. Трагічну новину повідомила прес-служба УАФ.

Український футболіст загинув у боях з російськими окупантами, захищаючи Київ

Сергій був уродженцем Чернігівщини, але останніми роками проживав у місті Черкаси. До війни грав за аматорську команду Черкаські козаки і був одним із лідерів. У героя залишилась дружина та маленька донька.

На жаль, це вже не перша футбольна смерть від рук окупантів. Раніше у боях за Київ полягли вихованець Карпат Віталій Сапило та хавбек аматорського клубу Случ Богдан Семенчук. Гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко разом з мамою загинув внаслідок вибуху бомби, а представник ДЮСШ Атлет Дмитро Євдоченко і його мама були розстріляні під час евакуації.

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