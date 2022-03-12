У п'ятницю, 11 березня, від куль російських загарбників загинув гравець команди ДЮСШ Атлет Дмитро Євдоченко, повідомляє прес-служба клубу.

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Разом з 16-річним юнаком була вбита і його мати – Марина Євдоченко. Трагедія сталась під час евакуації родини з Броварського району Київської області.

Нагадаємо, це вже не перша футбольна смерть від рук окупантів: раніше у бою за Київ поліг смертю хоробрих екс-захисник Карпат Віталій Сапило, а гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко разом з мамою загинув внаслідок вибуху російської бомби, яка влучила у його будинок.

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