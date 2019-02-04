Ман Сити не без скандала приблизился к Ливерпулю, Месси спас Барселону, первое поражение ПСЖ: итоги евроуикенда

"Футбол 24" традиционно выделяет главные события европейского уикенда. Ювентус – единственная команда без поражений в топ-5 лигах, Манчестер Сити сократил отставание от Ливерпуля, неудачи Барселоны, Боруссии Д, ПСЖ и Баварии.

Англия: Манчестер Сити не без скандала одолел Арсенал, очередная победа МЮ, дебютные голы Игуаина

25 тур АПЛ ознаменовался сразу несколькими знаковыми поединками. В центральном матче тура Манчестер Сити обыграл Арсенал и сократил отставание от Ливерпуля до 2 очков, однако подопечные Юргена Клоппа свой поединок проведут сегодня.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, как и в предыдущем туре, отличились уже на 1-й минуте игры – и снова взятие ворот в активе Серхио Агуэро, который в итоге оформил хет-трик. Правда, третий гол получился несколько скандальным – даже сам аргентинец после матча признался, что подыграл себе рукой. Арсенал, в свою очередь, в четвертый раз подряд уступил Манчестер Сити в матче АПЛ и уменьшил свои шансы на Лигу чемпионов. Дело даже не в отставании от топ-4 (3 очка) – команда Эмери ужасно проводит выездные поединки. Лишь 4 выигранные матчи из 12-ти за пределами Эмирейтс не добавляют оптимизма фанатам "канониров".

Манчестер Сити – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

А что же Александр Зинченко, спросите вы? Все печально – украинец уже 5-й матч АПЛ подряд не попадают даже в заявку Манчестер Сити.

Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед одержали минимальные победы над Ньюкаслом и Лестером соответственно. Правда, 3 очка дались командам по-разному – если подопечные Сульшера открыли счет уже в дебюте игры и удержали преимущество, то "шпоры" лишь под занавес матча не без помощи Фортуны все же вырвали победу и сохранили отставание от Манчестер Сити в 2 пункта. Стоит отметить, что по итогам этого матча Тоттенхэм установил рекорд АПЛ – еще ни одна команда в истории турнира не смогла провести 29 матчей подряд, в которых ни разу не сыграла вничью.

Челси после фиаско в матче с Борнмутом отыгрался на бедном Хаддерсфилде. Победа 5:0 и дебютные голы Гонсало Игуаина – возможно, аргентинец под руководством Сарри все же сможет найти свою лучшую форму? Правда, стоит сделать поправку на уровень соперника – Хаддерсфилд в 25 матчах набрал всего 11 очков, поэтому только чудо спасет команду от вылета из АПЛ.

Испания: Невероятный Месси спасает Барселону от поражения, Реал сокращает отставание, неожиданное поражение Атлетико

Центральным матчем 22 тура Примеры стала встреча на Камп Ноу между Барселоной и Валенсией. В середине первого тайма гости шокировали команду Эрнесто Вальверде, забив дважды. Однако еще до перерыва Лионель Месси отыграл один гол, реализовав пенальти, а во втором тайме оформил дубль и принес своей команде одно очко.

Аргентинец стал лишь 3-м игроком в истории Ла Лиги, который забил 50 голов с пенальти – впереди только Уго Санчес (56) и Криштиану Роналду (61).

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Реал воспользовался потерей очков конкурентом и благодаря победе над Алавесом сократил отставание от Барселоны до 8 пунктов. А вот к Атлетико уже только 2 очка – подопечные Диего Симеоне проиграли Бетису и отпустили каталонцев на 6 пунктов.

К слову, среди недели нас ожидает Эль Класико – 6 февраля Реал на выезде будет противостоять Барселоне в полуфинале Кубка Испании.

Очередное поражение Севильи (уже третий в последних 5-ти матчах) ставит лигочемпионовские амбиции андалусийцев под серьезный удар. Хетафе, Бетис и Алавес на расстоянии всего 4-х очков.

Германия: соперник Шахтера остановил Боруссию Д, сенсационное поражение Баварии

В 20 туре Бундеслиги Боруссия Д и Бавария синхронно потеряли очки. Дортмундцы на выезде противостояли Айнтрахту, с которым Шахтер будет играть в 1/16 финала Лиги Европы. Команда Люсьена Фавра открыла счет, однако еще в первом тайме Айнтрахт восстановил равновесие. Боруссия Д потеряла очки впервые в 2019 году, однако благодаря этой ничьей даже увеличила отрыв от Баварии.

Ковач недаром надеялся на свою бывшую команду в поединке против лидера чемпионата. Айнтрахт не подвел, а вот сама Бавария неожиданно уступила Байеру. Чемпионы забили первыми, но во второй половине игры Байер ответил сразу тремя точными ударами, прервав победную серию Баварии.

Боруссия Менхенгладбах воспользовалась поражением мюнхенцев. Благодаря победе над Шальке Евгения Коноплянки гладбахцы обошли команду Нико Ковача и вернулись на 2 место в турнирной таблице. К слову, украинец вышел в стартовом составе Шальке, однако стал жертвой обстоятельств – после удаления голкипера Коноплянка был заменен на запасного вратаря.

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Италия: Ювентус феерично упустил победу, ничья в римской битве за Лигу чемпионов

В 22 туре Серии А действующий чемпион Ювентус впервые в текущем году не смог победить в матче чемпионата. Не помог даже дубль Криштиану Роналду – матч против Пармы завершился вничью 3:3, причем Ювентус по ходу поединка вел в счете 2:0 и 3:1. Интересно, что подопечные Аллегри пропускают в свои ворота 3 мяча во втором поединке подряд – ранее туринцы получили столько в матче Кубка от Аталанты.

Ювентус – Парма – 3:3 – видео голов и обзор матча

Наполи воспользовался подарком от Пармы. Подопечные Карло Анчелотти разгромили Сампдорию и сократили отставание от лидера до 9 очков. Опять разочаровал Интер – команда Лучано Спаллетти дома проиграли Болонье. Интересно, что "нерадзурри" вновь не смогли забить в домашнем матче – "сухая" серия Интера в чемпионате Италии насчитывает уже 3 подряд домашних поединка чемпионата. В последний раз миланский клуб не забивал дома в трех первых матчах года еще в далеком 1963-м.

На римском Стадио Олимпико встречались местная Рома и Милан – претенденты на 4 лигочемпионовское место. Гости открыли счет усилиями Кшиштофа Пйонтека, однако в дебюте второй половины игры Дзаньоло восстановил равновесие. Матч завершился вполне справедливой ничьей, которая в первую очередь удовлетворила соперников обеих команд. Кроме того, очко в поединке с Миланом, вероятно, спасло Эйсебио Ди Франческо от отставки – по слухам, алленаторе рисковал быть уволенным в случае поражения от "россонери".

ПСЖ впервые в сезоне проиграл в чемпионате – непобедимым остался лишь Ювентус

В матче 23 тура Лиги 1 ПСЖ впервые в текущем чемпионате покинул поле побежденным. Обидчиком команды Томаса Тухеля стал Лион. Пропустив первыми от Ди Марии, "ткачи" сумели в ответ забить дважды и стали первой командой во Франции, которая одолела ПСЖ в рамках чемпионата. Впрочем, на интригу в борьбе за чемпионство рассчитывать не приходится – парижане опережают ближайшего преследователя на 10 очков, а также имеют 2 игры в запасе.

Таким образом только Ювентус среди всех команд топ-5 чемпионатов остался единственным коллективом, который еще не испытал горечи поражения в матче национального первенства.

Дебют недели

Синдзи Кагава впечатляюще дебютировал в составе Бешикташа. Японец вышел на замену в концовке поединка против Антальяспора, а уже через несколько секунд классным ударом в ближний угол забил свой первый гол в Турции.

Here's Shinji Kagawa scoring just 19 seconds into his Besiktas debut. pic.twitter.com/Q4h8vIOEEq — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) 3 лютого 2019 р.

На этом бывший одноклубник Андрея Ярмоленко не остановился, за 3 минуты оформив дубль после исполнения штрафного удара. Возможно, Боруссия поспешила отпустив Кагаву?