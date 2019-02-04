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Лион – ПСЖ – 2: 1 – видео голов и обзор матча

10:40 122 Читати українською
Лион – ПСЖ – 2: 1 – видео голов и обзор матча
видео голов и обзор матча Лион – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ неожиданно уступил Лиону в матче 23-го тура французской Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча Лион – ПСЖ.

Парижане приехали в гости к Лиону. Прогнозируемо лидер чемпионата Франции открыл счет уже на 7-й минуте, но дальше все пошло не по плану Томаса Тухеля.

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До свистка на перерыв хозяева сравняли счет, а в начале второго тайма забили победный мяч.

Это поражение не сильно повлияло на амбиции ПСЖ в чемпионате, команда опережает ближайшего преследователя на 20 пунктов.

Франция, Лига 1, 23-й тур

Лион – ПСЖ – 2:1

Голы: Мусса Дембеле, 33, Фекир, 49 (пенальти) – Ди Мария, 7

Лига 1: Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, Ним и Монпелье сыграли вничью

Франция23 тур

Лион - Пари Сен-Жермен: Воскресенье 03 февраля 2019

Лион
Матч окончен
2 : 1
Пари Сен-Жермен
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