Рома и Милан не выявили сильнейшего на Стадио Олимпико – отставка Ди Франческо откладывается

Столичная Рома сыграла вничью с Миланом в поединке 22-го тура итальянской Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 22-й тур

Рома – Милан – 1:1

Голы: Дзаньоло, 46 – Пйонтек, 26

Рома – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вдохновленные возвращением после длительного отсутствия своего лидера Даниэле Де Росси активнее поединок начали игроки Ромы. Уже на 3-й минуте Лоренцо Пеллегрини опасно пробивал со штрафного, но после рикошета от Бакайоко мяч прошел над перекладиной. Еще через несколько минут момент для "семерки" римлян создал Джеко – Эдин классно сбросил, но под удар Пеллегрини самоотверженно бросился защитник. Активный прессинг в первой половине тайма от "волков" в конце концов мог закончиться голом Джеко, однако его выстрел под стойку Доннарумма отбил на угловой.

Постепенно "россонери" отодвинули игру от своих ворот и начали искать счастья на чужой половине поля. Правда, из моментов у Милана были разве что стандарты. Однако, на 26-й минуте гости создали гол буквально из ничего. Пеллегрини завозился с мячом на правом фланге, его обокрал Пакета и отменно прострелил на линию вратарской. А там именно такой передачи ожидал Пйонтек и, опередив Фасио, в одно касание спокойно переиграл Ольсена – 0:1!

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Еще через 10 минут Кессье подачей с правого фланга искал польского форварда Милана в штрафной Ромы – защитники сыграли надежно. Концовка же первой половины игры вновь прошла под контролем римлян. Сначала Доннарумма невероятно сложился и вытащил удар Дзаньоло низом, а затем в течение одной атаки вытащил сразу два удара от нападающих "волков" – сначала головой от Шика, а затем и добивание в исполнении Джеко.

Но то, что не удалось сделать в тайме первом, Рома сделала уже на старте второго. После передачи Карсдорпа с правого фланга на 46-й минуте Мусаккио срезал мяч в собственные возврата, Доннарумма чудом отбил мяч, но с ударом Дзаньйоло вторым темпом справиться уже не сумел – 1:1. Но 7 минут спустя "россонери" могли надеяться на второй гол: Коларов откровенно завалил Сусо в своей штрафной, но свисток арбитра промолчал.

Окрыленная таким началом второй половины игры Рома пошла вперед и порой Милану откровенно везло в обороне. Настоящие чудеса творил и Джанлуиджи Доннарумма. В частности, молодой кипер сборной Италии в фантастическом прыжке вытащил удар головой Джеко после подачи с углового на 71-й минуте. А когда и он не смог помочь после подрезки Пеллегрини в дальний угол, то на помощь Доннарумме пришла стойка.

Уже через две минуты Пеллегрини мог стать антигероем Рима. Милан провел быструю атаку, а Лоренцо не придумал ничего лучше, чем откровенно повалить оппонента на газон. Очевидная желтая карточка, которая для хавбека должна была стать второй. Однако, арбитр Фабио Мареска в который раз принял непоследовательное решение и удалить "семерку" хозяев не решился.

Последнюю возможность забить на 90-й минуте потерял миланец Лаксальт. Уругваец хорошо принял передачу Кастильехо, но после обыгрыша защитника пробил на удобной для Ольсена высоте.

Итак, ничья 1:1 – в пользу, в первую очередь, соперников обеих команд в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Также одно набранное очко в матче с Миланом, похоже, сохранит тренерское кресло Ромы за Эусебио Ди Франческо.