Манчестер Сити – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити в матче 25-го тура английской Премьер-лиги легко одолел лондонский Арсенал. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Англия. АПЛ 2018/19, 25-й тур

Манчестер Сити – Арсенал – 3:1

Голы: Агуэро, 1, 43, 61 – Кошельны, 11

Манчестер Сити обыграл Арсенал и сократил отставание от Ливерпуля – Агуэро творит историю, а МЮ уже 5-й

Уже на первой минуте хозяева открыли счет: Эмерик Ляпорт прострелил с левого фланга, а Серхио Агуэро классно сыграл головой. Однако, немного придя в себя, Арсенал сумел отыграться. На 11-й минуте Лоран Кошельны без помех пробил головой после подачи углового и сравнял счет.

Под занавес первого тайма Сити сумел вырваться вперед. Агуэро замкнул дальнюю штангу после прострела Рахима Стерлинга и оформил дубль. А на 61-й минуте аргентинский форвард "горожан" записал на свой счет хет-трик. Стерлинг вновь прострелил слева, а Агуэро в падении отправил мяч за линию. В этом моменте нападающий сыграл рукой, но арбитр этого не заметил.

До конца встречи Арсенал так и не сумел создать реальной возможности, чтобы забить. Это поражение ухудшило шансы "канониров" в борьбе за топ-4 с Челси и Манчестер Юнайтед.