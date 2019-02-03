Манчестер Сити обыграл Арсенал и сократил отставание от Ливерпуля – Агуэро творит историю, а МЮ уже 5-й

Манчестер Сити без проблем одолел лондонский Арсенал (3:1) в 25-м туре чемпионата Англии. Счет и обзор матча АПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ 2018/19, 25-й тур

Манчестер Сити – Арсенал – 3:1

Голы: Агуэро, 1, 43, 61 – Кошельны, 11

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Арсенал на "Футбол 24", стартовал 3-го февраля в 18:30 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко уже 5-й матч АПЛ подряд не попал даже в заявку действующих чемпионов Англии. Команда Гвардиолы до отчетной игры снова опустилась на третье место – из-за победы Тоттенхэма. До лидера Ливерпуля было минус 5, а "красные" свой матч играют в понедельник против Вест Хэма. Арсенал же отставал на 3 очка от зоны Лиги чемпионов. Борьба между ним, Челси и МЮ за 4-е место обещает быть очень жаркой.

Манчестер Сити – Арсенал – видео голов

Не прошло и минуты, как хозяева забили. Ужасный выход из-под прессинга поставил Арсенал в неудобное положение. Ляпорт, который вышел на левый фланг Зинченко (в центре защиты неожиданно стартовал Фернандиньо), перехватил мяч и вырезал идеальный пас на голову Агуэро. Стерлинг на 6-й заставил Лено красиво улететь в верхний угол – здесь отбились. Команда Эмери отыгралась после незасчитанного гола Сити (офсайд Ляпорта). Первый же момент (стандарт) завершился взятием ворот. Торрейра подал, Монреаль продлил на дальнюю, а Кошельны замкнул.

Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Арсенал отвоевал инциативу и даже был острее в атаке и контрвыпадах (Эдерсон надежно выглядел), но пропустил обидный гол. Экс-хавбек донецкого Шахтера Фернандиньо разбил оборонительные порядки диагональным переводом на Стерлинга. Рахим отбросил назад, Гюндоган вернул роскошным черпачком, а дальше нужно было только поймать мяч и выкатить на пустые ворота для Агуэро.

Сети как завершил тайм, так и начал - крайне стремительно и опасно. Быстрые комбинации и острые удары де Брйюне. В одном случае мимо, в других двух выручал Лено. На 56-й бельгиец получил третий подряд шанс пробить кипера Арсенала. Стерлинг вывел КДБ почти во вратарскую, но и здесь дуэль выиграл немецкий легионер "канониров". Забить Лено мог только он. Агуэро после того, как голкипер лондонцев прервал прострел Стерлинга, в падении неуклюже замкнул передачу с левого фланга. Интересно, что забивал Серхио рукой.



Манчестер Сити возвращается на вторую строчку, сокращая отрыв от Ливерпуля до 2-х очков и надеясь, что Вест Хэм Ярмоленко остановит команду Клоппа в понедельник. Арсенал уступает Манчестер Юнайтед 5-ю ступень и открывает для ребят Сульшера путь в топ-4. Если в следующую неделю "красные дьяволы" обыграют кризисный Фулхэм, а Челси проиграет на поле Манчестер Сити, в зоне ЛЧ состоится перестановка.

Агуэро повторяет исторические достижения

Агуэро творит историю. Серхио повторил 2 легендарные достижения АПЛ. Аргентинец стал лишь вторым игроком в истории Премьер-лиги, кто оформил 10 хет-триков. Больше только у Алана Ширера (11). Кроме того, Агуэро повторил рекорд Мартина Аллена сезона 1993/94. Только эти 2 игрока забивали в 2-х турах АПЛ подряд на 1-й минуте. Серхио расписался в воротах Ньюкасла на 24-й секунде, а Арсеналу досталось на 47-й.