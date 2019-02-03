Ювентус – Парма – 3:3 – видео голов и обзор матча

Ювентус неожиданно потерял очки в фантастическом матче 22-го тура Серии А против Пармы. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Парма.
Ювентус дома принимал Парму. Роналду открыл счет в конце первого тайма и, казалось, убил всю интиру в матче.
Роналду по результативности в Ювентусе приблизился к легендарному Трезеге
Но после перерыва болельщиков ожидала настоящая драма. Команды на обоих забили еще 5 мячей, и Парма заслуженно вывезла одно очко из Турина.
Потеря очков не сильно ослабила лидерские позиции Юве, туринцы опережают Наполи на 9 очков.
Чемпионат Италии 2018/2019, 22-й тур
Ювентус – Парма – 3:3
Голы: Роналду, 36, 66, Ругани, 62 – Барилла, 64, Жервинью, 74, 90+3
Парма спасла ничью в матче с Ювентусом, Роналду оформил дубль: 22-й тур Серии А, матчи субботы