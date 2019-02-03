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Ювентус – Парма – 3:3 – видео голов и обзор матча

11:17 53 Читати українською
Ювентус – Парма – 3:3 – видео голов и обзор матча
Ювентус – Парма – видео голов и обзор матча / Фото Парма

Ювентус неожиданно потерял очки в фантастическом матче 22-го тура Серии А против Пармы. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Парма.

Ювентус дома принимал Парму. Роналду открыл счет в конце первого тайма и, казалось, убил всю интиру в матче.

Роналду по результативности в Ювентусе приблизился к легендарному Трезеге

Но после перерыва болельщиков ожидала настоящая драма. Команды на обоих забили еще 5 мячей, и Парма заслуженно вывезла одно очко из Турина.

Потеря очков не сильно ослабила лидерские позиции Юве, туринцы опережают Наполи на 9 очков.

Чемпионат Италии 2018/2019, 22-й тур

Ювентус – Парма – 3:3

Голы: Роналду, 36, 66, Ругани, 62 – Барилла, 64, Жервинью, 74, 90+3

Парма спасла ничью в матче с Ювентусом, Роналду оформил дубль: 22-й тур Серии А, матчи субботы

Италия22 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Парма: Суббота 02 февраля 2019

Ювентус
Матч окончен
3 : 3
Парма
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