Коноплянка против Боруссии М: неудачные попытки повторить шедевр, жертва обстоятельств и средние оценки немецких СМИ

Евгений Коноплянка не помог Шальке остановить мёнхенгладбахскую Боруссию, которая поднялась на 2 место в Бундеслиге. Команда украинца проиграла (0:2), а сам Евгений не впечатлил. Немецкие журналисты обошлись без критики.

Шальке имеет тотальные проблемы с кадрами в атаке – Шепф, Скжибски, Эмболо, Бургшталлер и Харит травмированы. Поэтому выход Коноплянки в старте после роскошного гола Герте в прошлом туре читался. Евгений снова занял комфортную позицию левого вингера, но на этот раз не спас проблемную атаку "кнаппен". Он провел на поле всего 60 минут и уступил место второму вратарю Ральфу Ферманну, когда основной голкипер Александр Нюбель заработал удаление.

Боруссия М обыграла Шальке Коноплянки и вышла на второе место Бундеслиги

Коноплянка стал жертвой обстоятельств. Вся команда сыграла плохо, но Доменико Тедеско заменил именно его. Украинец показал посредственный футбол. Дважды пытался провернуть свой коронный трюк с ударом после смещения в центр. Первую попытку головой заблокировал защитник, а во втором случае Евгений с неудобной позиции не попал в створ. Эти выстрелы в сумме потянули на 0,05 xG.

В предыдущем материале мы рассказывали, что Коноплянка неоправданно часто рискует такими ударами, а его голы справедливо можно считать счастливой случайностью. Что хуже – без подобной удачи вингер сборной Украины становится неэффективным против подготовленных оппонентов. Это и случилось в игре c Боруссией, хотя было заметно, что он старался.

"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забути

Партнерам Евгений подыгрывал также без особого успеха. Главное его достижение – хороший навес на Марка Ута (удар головой мимо ворот). Момент действительно замечательный, однако на этом все. Если не считать, как он неточными передачами запорол две контратаки Шальке. Трибуны Фельтинс-Арены ошибочные решения украинца в перспективных выпадах встречали осуждающим свистом.

Точность пасов Коно была очень низкой – 50%. Вообще нужно отметить, что команда не так активно привлекала его к розыгрышу мяча, как обычно. Шальке плохо сыграл впереди, но даже в периоды активности на ведущих ролях были другие исполнители, острота шла главным образом с противоположного фланга благодаря фулбэку Даниэлю Калиджури.

Калиджури получил самые высокие оценки среди игроков Шальке от статистических порталов, а Коноплянка на фоне слабых партнеров вошел в тройку лучших в составе "кнаппен". SofaScore поставил украинцу 6.8, а WhoScored – 6.4. Однако следует понимать, что Шальке провалился (и пропустил 2 гола) сразу после замены Евгения, оказавшись в меньшинстве. Всей команде баллы снизили, а ему – нет.

Относительно помощи в защите выделим два эпизода. На старте встречи позволил Закарии выйти на ударную позицию – эпизод должен был заканчиваться пропущенным голом, если бы не вратарь. В конце первого тайма заблокировал прострел в собственную штрафную. Евгений вступил только в два единоборства – худший показатель среди стартовой одиннадцатки Шальке.

Немецкие СМИ воздержались от критики Коноплянки, но баллы выставили посредственные. Westdeutsche Allgemeine Zeitung оценила работу Евгения на 4 – худший результат наряду с еще двумя партнерами.

"Подача Коноплянки на Марка Ута на 16-й минуте осталась лучшем действием Евгения в первом тайме. Создал опасность у своих ворот, когда пропустил Дениса Закарию, но спас Нюбель. Атаковал впереди, но многие его попыток заканчивались неудачно. Украинец способен на больше, чем он показал против Менхенгладбаха. После удаления Нюбеля вынужден был уйти с поля", – написал журналист одной из ведущих западнонемецких газет.

Профильные Ruhr Nachrichten неожиданно поставили украинцу оценку лучше – 3,5. Только Сане, Маккенни и Ут заслужили больше, считает издание.

"Хотя игру Коноплянки на левом фланге довольно легко прочитать, часто предотвратить его действия не удавалось. Против Гладбаха также смещался внутрь и пытался бить по воротам. После часа игрового времени стал "тактической жертвой", уступив место на поле Ральфу Ферманну после красной карточки Нюбеля", – пишет обозреватель Шальке на RN Франк Лешински.

Очередной матч Шальке проведет 6 февраля в Кубке Германии против Фортуны. Коноплянка вполне может получить отдых в том поединке, ведь на следующий уик-энд "кнаппен" едут в гости к Баварии в рамках Бундеслиги. По прогнозам лазарет команды к тому времени не опустеет, поэтому Евгений понадобится Доменико Тедеско на Альянц-Арене.

Коноплянка в Турции, Малиновский в Роме и другие трансферные слухи зимы-2019, которые так и не воплотились в жизнь