Барселона – Валенсия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Барселона добыла ничью с Валенсией благодаря дублю Лионеля Месси в 22-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Валенсия.

Чемпионат Испании 2018/2019, 22-й тур

Барселона – Валенсия – 2:2

Голы: Месси, 40 (пен), 64 – Гамейро, 24 Парехо, 32 (пен)

Валенсии удалось забить дважды за восемь минут. Сначала на 24-й минуте, когда Родриго Морено разогнал контратаку по центру и отдал в штрафную на Гамейро. Кевин сразу же пробил в дальний угол – 0:1. На 28-й- минуте Серхи Роберто при попытке не дать Вассу замкнуть прострел Черышева завалил его на газон. В собственной штрафной. Ундиано Мальенко поставил пенальти, а Парехо его уверенно реализовал – 0:2.

Через несколько атак Барселона отквитала этот мяч, заработав свой пенальти после грубого фола Латорре против Семеду. Месси елегентно забил с "точки" – 1:1. На экваторе второго тайма все тот же неутомимый Месси установил паритет в матче. Лионель принял передачу пяткой от Видаля и закрутил мяч метров с 20-ти в левый угол – 2:2.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью на "Камп Ноу", которая перевала 8-матчевую победную серию "блаугранас" в чемпионате.