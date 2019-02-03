Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед Класіко

Сантьяго Ернан Соларі виводить Реал Мадрид із кризи результатів. Аргентинський головний тренер вражає статистикою, хоча Барселона і надалі лідирує у Прімері та має непогані шанси на потрійний тріумф.

Соларі перевершує Вальверде, але є куди рости

Уже зовсім скоро нас чекає Класіко Реал – Барселона у півфіналі Кубка Іспанії. Спочатку вже 6-го лютого на Камп Ноу. А під кінець місяця і початок березня з відстанню у 4 дні після матчу-відповіді мадридці та каталонці знову зійдуться вже у рамках Ла Ліги. Іспанія вже живе цими двобоями. Мадридське видання AS відзначає, що оновлений Реал не лише повернув любов фанатів красивою грою, а й видає кращі результати за свого вічного суперника. Що цікаво, "королі" виграють під орудою Соларі в середньому більше матчів, ніж Барса з Вальверде, який б'є свої ж рекорди! При цьому з аргентинським наставником "вершкові" провели менше матчів, ніж "синьо-гранатові" з баском.

Сантьяго очолив Реал на початку листопада і вже провів 22 матчі на тренерському містку клубних чемпіонів Європи і світу. Соларі виграв 17 ігор, що дає 77% успішності. Натомість за плечима Вальверде вже 35 матчів у сезоні 2018/19, а його Барселона виграла 24, що дає лише 68,5%. В обох тренерів по 4 поразки, але якщо аргентинець виглядає абсолютно безкомпромісним (1 нічийний підсумок), то іспанець аж 7 разів ділив очки. Водночас у різниці голів Мадрид мінімально поступається. Під орудою Соларі "королі" забили 54 голи, а пропустили 22. У середньому це становить різницю 2,45:1 на їхню користь. Барса відзначилась вже 91 раз (2,6 за гру), дозволивши суперникам забити 35 голів (той же 1 пропущений у середньому).

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Реал і Барса міняються ідеологіями

Сантьяго як колишній тренер кантери значно більше довіряє гравцям молодіжки. Соларі відвів уже понад 2850 хвилин таким юним виконавцям, як: Вінісіус, Регілону, Феде Вальверде, Хаві Санчес, Крісто, Фран Гарсія та Фідальго. А ось Вальверде довірив молодим вихованцям лише трохи більше як 1200 хвилин, хоча провів на 12 матчів більше. Найчастіше місце на полі в Барсі серед кантеранос отримував півзахисник Карлес Аленья (516 хвилин, 9 матчів), але з приходом 75-мільйонного Френкі де Йонга ризикує втратити і це. Міранда, Чумі, Хорхе Куенка, Оріоль Бускетс і Пуїг отримували і того менше.

Фактично відповіддю на травми і кризу зірок Реала, які переситилися безмежною і небаченою раніше владою в ЛЧ, став прогрес талановитої молоді та своїх вихованців. Барселона ж і надалі скуповує усіх, кого тільки можна, відсовуючи на задвірки своїх хлопців. А ще якихось 10 років тому ці клуби перебували на протилежних полюсах у політиці довіри до молоді та коштовних трансферів.

Бензема, якого ми не чекали – Роналду та Суарес в шоці

Інший позитивний момент Реала стосується прогресу Каріма Бензема. Цей форвард – суміш бразильського центрфорварда Роналдо та французького плеймейкера Зінедіна Зідана. Таку цікаву думку висловив днями президент Реала Флорентіно Перес. І якщо до відходу Кріштіану Роналду Карім переважно допомагав забивати іншим, то зараз все інакше. Просто навпаки. Станом на початок лютого в минулому сезоні француз забив лише 6 м'ячів, а тепер уже наколотив 17 у всіх турнірах. Бензема видає найкращі в історії виступів за Реал (а це вже 10 років) показники результативності.

Цікаво, що тепер 31-річний форвард, не потрібний збірній Франції, не лише вийшов з тіні Кріштіану, а й веде з ним заочну битву. Останнім часом португалець постійно відривається на парочку голів, але Карім миттєво відіграє цю різницю. Ось і зараз Роналду забив Пармі 2 голи у феєричному матчі в Турині, однак його колишній партнер ще має матч вікенду в запасі. Крім того, Бензема заткнув КР7 за пояс своєю ефективністю. Щоб забити свої 17 голів за Реал у поточному сезоні, він використав 72 удари (4,2 удару на гол). Ефект продажу португальця: за весь попередній сезон в екс-нападника Ліона було їх 71. Крішу ж знадобилось 128 пострілів на 19 забитих м'ячів (6,7), що аж на 56 більше! А ще найкращий снайпер нинішнього Ювентуса у 5 разів більше за француза забивав з пенальті (5:1).

Goals in all club competitions this season:



Suarez 1️⃣6️⃣

Griezmann 1️⃣6️⃣

Benzema 1️⃣7️⃣ ?!



Tales of the Frenchman's demise may have been greatly exaggerated! pic.twitter.com/A4OOMobwaR — Goal (@goal) 3 лютого 2019 р.

Бензема завершив попередній сезон з доробком у 12 голів. Зараз уже себе перевершив, хоча провів на 14 матчів менше. Мовою цифр Реал станом на 3-го лютого має кращу дев'ятку, ніж Барселона. Луїс Суарес відзначився на 1 раз менше. Карім випереджає також таких топ-форвардів європейських чемпіонатів, як: Грізманн (16 голів), Іммобіле, Ікарді, Жезус (по 15), Вернер (13), Ляказетт (11). Не забував він і про свої навчики розпорядника гри: 30 вдалих пасів у виїзному матчі проти каталонської Жирони стали кращим результатом, ніж його середній у сезоні (28). І це при тому, що Бензема відіграв лише 57 хвилин.

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У 2019-му році на рахунку нового короля Мадрида вже 6 голів, тоді як Роналду навіть після дубля у матчі з Пармою відстає на 2 влучання. Мессі (8) лише напередодні обійшов Каріма завдяки дуплету для Валенсії. Попереду також ще тільки Кавані (7) та сенсаційний Дуван Сапата (8). Коли влітку 2018-го Реал покидав КР7, більшість сподівалися, що новим лідером стане Гарет Бейл. Натомість у команді Соларі, яка повернула собі посмішки, з'явилось інше гасло: "якщо в тебе виникають якісь проблеми в атаці, просто віддай Каріму". Бензема несподівано взяв на себе тягар лідера після Роналду – він встигає і забивати, і віддавати, і вести партнерів за собою.

До цього варто згадати, що 31-річний француз залишається фактично травмованим гравцем. Бензема вже кілька тижнів грає зі зламаним пальцем руки, але відмовляється від операції – заради блага клубу можна і потерпіти біль. Це вражає усіх: від керівництва і партнерів до тренера та фанатів. Коли йому виповнилось 30, він справді переосмислив своє життя. Індивідуальні тренування для зміцнення м'язової маси (зокрема, він почав носити апарат для електростимуляції м'язів) дозволили йому покращити свою активність на полі. Скинувши 5 кг м'язової тканини, Карім став швидшим, сильнішим, динамічнішим і менш схильним до травми, а одруження та виховання двох діток посприяло наведенню порядку не тільки в тілі, а й у голові.

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