Ман Сіті не без скандалу наблизився до Ліверпуля, Мессі врятував Барселону, перша поразка ПСЖ: підсумки євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду. Ювентус – єдина команда без поразок у топ-5 лігах, Манчестер Сіті скоротив відставання від Ліверпуля, невдачі Барселони, Борусії Д, ПСЖ та Баварії.

Англія: Манчестер Сіті не без скандалу здолав Арсенал, чергова перемога МЮ, дебютні голи Ігуаїна

25 тур АПЛ ознаменувався одразу декількома знаковими поєдинками. В центральному матчі туру Манчестер Сіті обіграв Арсенал та скоротив відставання від Ліверпуля до 2 очок, проте підопічні Юргена Клоппа свій поєдинок проведуть сьогодні.

Підопічні Хосепа Гвардіоли, як і в попередньому турі, відзначились вже на 1-й хвилині гри – і знову взяття воріт в активі Серхіо Агуеро, який в підсумку оформив хет-трик. Щоправда, третій гол вийшов дещо скандальним – навіть сам аргентинець після матчу зізнався, що підіграв собі рукою. Арсенал, у свою чергу, вчетверте поспіль поступився Манчестер Сіті в матчі АПЛ та зменшив свої шанси на Лігу чемпіонів. Справа навіть не у відставанні від топ-4 (3 очки) – команда Емері жахливо проводить виїзні поєдинки. Лише 4 виграні матчі з 12-ти за межами Емірейтс не додають оптимізму фанатам "канонірів".

Манчестер Сіті – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

А що ж Олександр Зінченко, спитаєте ви? Все сумно – українець вже 5-й матч АПЛ поспіль не потрапляє навіть до заявки Манчестер Сіті.

Тоттенхем та Манчестер Юнайтед здобули мінімальні перемоги над Ньюкаслом та Лестером відповідно. Щоправда, 3 очки дались командам по-різному – якщо підопічні Сульшера відкрили рахунок вже в дебюті гри та втримали перевагу, то "шпори" лише під завісу матчу не без допомоги Фортуни все ж вирвали перемогу та зберегли відставання від Ман Сіті у 2 пункти. Варто відзначити, що за підсумками цього матчу Тоттенхем встановив рекорд АПЛ – ще жодна команда в історії турніру не змогла провести 29 матчів поспіль, у яких жодного разу не зіграла внічию.

Челсі після фіаско в матчі з Борнмутом відігрався на бідолашному Хаддерсфілді. Перемога 5:0 та дебютні голи Гонсало Ігуаїна – можливо, аргентинець під керівництвом Саррі все ж зможе знайти свою найкращу форму? Щоправда, варто зробити поправку на рівень суперника – Хаддерсфілд у 25 матчах набрав лише 11 очок, тому тільки диво врятує команду від вильоту з АПЛ.

Іспанія: Неймовірний Мессі рятує Барселону від поразки, Реал скорочує відставання, несподівана поразка Атлетіко

Центральним матчем 22 туру Прімери стала зустріч на Камп Ноу між Барселоною та Валенсією. В середині першого тайму гості шокували команду Ернесто Вальверде, забивши двічі. Проте ще до перерви Ліонель Мессі відквитав один гол, реалізувавши пенальті, а в другому таймі оформив дубль та приніс своїй команді одне очко.

Аргентинець став лише 3-м гравцем в історії Ла Ліги, який забив 50 голів з пенальті – попереду лише Уго Санчес (56) та Кріштіану Роналду (61).

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Реал скористався втратою очок конкурентом та завдяки перемозі над Алавесом скоротив відставання від Барселони до 8 пунктів. А от до Атлетіко вже тільки 2 очки – підопічні Дієго Сімеоне програли Бетісу та відпустили каталонців на 6 пунктів.

До слова, посеред тижня нас очікує Ель Класіко – 6 лютого Реал на виїзді протистоятиме Барселоні у півфіналі Кубка Іспанії.

Чергова поразка Севільї (вже 3-я в останніх 5-ти матчах) ставить лігочемпіонівські амбіції андалусійців під серйозний удар. Хетафе, Бетіс та Алавес на відстані лише 4-х очок.

Німеччина: суперник Шахтаря зупинив Борусію Д, сенсаційна поразка Баварії

У 20 турі Бундесліги Борусія Д та Баварія синхронно втратили очки. Дортмундці на виїзді протистояли Айнтрахту, з яким Шахтар гратиме в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда Люсьєна Фавра відкрила рахунок, проте ще в першому таймі Айнтрахт відновив рівновагу. Борусія Д втратила очки вперше у 2019 році, проте завдяки цій нічиїй навіть збільшила відрив від Баварії.

Ніко Ковач недаремно сподівався на свою колишню команду в поєдинку проти лідера чемпіонату. Айнтрахт не підвів, а от сама Баварія несподівано поступилась Байєру. Чемпіони забили першими, але в другій половині гри Байєр відповів одразу трьома влучними ударами, перервавши переможну серію Баварії.

Борусія Менхенгладбах скористалась поразкою мюнхенців. Завдяки перемозі над Шальке Євгена Коноплянки гладбахці обійшли команду Ніко Ковача та повернулись на 2 місце в турнірній таблиці. До слова, українець вийшов у стартовому складі Шальке, проте став жертвою обставин – після вилучення голкіпера Коноплянка був замінений на запасного воротаря.

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Італія: Ювентус феєрично втратив перемогу, нічия у римській битві за Лігу чемпіонів

У 22 турі Серії А чинний чемпіон Ювентус вперше в поточному році не зміг перемогти в матчі чемпіонату. Не допоміг навіть дубль Кріштіану Роналду – матч проти Парми завершився унічию 3:3, причому Ювентус по ходу поєдинку вів у рахунку 2:0 та 3:1. Цікаво, що підопічні Аллегрі пропускають у свої ворота 3 м'ячі у другому поєдинку поспіль – раніше туринці отримали стільки в матчі Кубка від Аталанти.

Ювентус – Парма – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Наполі скористався подарунком від Парми. Підопічні Карло Анчелотті розгромили Сампдорію та скоротили відставання від лідера до 9 очок. Знову розчарував Інтер – команда Лучано Спаллетті вдома програли Болоньї. Цікаво, що "нерадзуррі" знову не змогли забити в домашньому матчі – "суха" серія Інтера в чемпіонаті Італії налічує вже 3 поспіль домашні поєдинки чемпіонату. Востаннє міланський клуб не забивав вдома в трьох перших матчах року ще в далекому 1963-му.

На римському Стадіо Олімпіко зустрічались місцева Рома та Мілан – претенденти на 4 лігочемпіонівське місце. Гості відкрили рахунок зусиллями Кшиштофа Пйонтека, проте в дебюті другої половини гри Дзаньйоло відновив рівновагу. Матч завершився цілком справедливою нічиєю, яка в першу чергу задовольнила суперників обох команд. Крім того, очко у поєдинку з Міланом, ймовірно, врятувало Ейсебіо Ді Франческо від відставки – за чутками, алленаторе ризикував бути звільненим у випадку поразки від "россонері".

ПСЖ вперше в сезоні програв у чемпіонаті – непереможним залишився лише Ювентус

В матчі 23 туру Ліги 1 ПСЖ вперше в поточному чемпіонаті залишив поле переможеним. Кривдником команди Томаса Тухеля став Ліон. Пропустивши першими від Ді Марії, "ткачі" зуміли у відповідь забити двічі та стали першою командою у Франції, яка здолала ПСЖ в рамках чемпіонату. Втім, на інтригу в боротьбі за чемпіонство розраховувати не доводиться – парижани випереджають найближчого переслідувача на 10 очок, а також мають 2 гри в запасі.

Таким чином лише Ювентус серед усіх команд топ-5 чемпіонатів залишився єдиним колективом, який ще не зазнав гіркоти поразки в матчі національної першості.

Дебют тижня

Сіндзі Кагава вражаюче дебютував у складі Бешикташа. Японець вийшов на заміну в кінцівці поєдинку проти Антальяспора, а вже за декілька секунд класним ударом у ближній кут забив свій перший гол у Туреччині.

Here's Shinji Kagawa scoring just 19 seconds into his Besiktas debut. pic.twitter.com/Q4h8vIOEEq — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) 3 лютого 2019 р.

На цьому колишній одноклубник Андрія Ярмоленка не зупинився, за 3 хвилини оформивши дубль після виконання штрафного удару. Можливо, Борусія поспішила, відпустивши Кагаву?