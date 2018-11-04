Ворскла – Львов и ещё два матча УПЛ. Анонс

В матчах 14-го тура УПЛ Львов принимает Ворсклу, Александрия – Десну, а Черноморец сыграет против Зари. Анонс поединков читайте на Футбол 24.

Ворскла – Львов

4 ноября, 17:00, Полтава, стадион им. А. Бутовского

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Львов тур назад открыл первую серию собственных побед – правда, пока всего лишь двухматчевую. Подопечные Юрия Бакалова минимально переиграли Арсенал-Киев и Динамо, что позволило запрыгнуть в верхнюю половину таблицы и максимально закрутить борьбу за шестое место – сразу четыре клуба сейчас идут ниже "новичков" УПЛ с отрывом не более, чем в два очка. С другой стороны, Мариуполь и Ворскла тоже расположены рядом, и в случае сегодняшней победы над полтавчанами Львов подойдёт к обоим на минимальное расстояние. Впрочем, главной задачей "горожан" пока есть банальный набор очков любыми способами, ведь плотность в середине таблицы превращает каждую ошибку на практически фатальный результат.

Ворскла после четырёхматчевой серии побед неожиданно споткнулась там, где Львов набрал. Команда Василия Сачко проиграла киевским клубам два матча подряд, однако собрала волю в кулак, одолела Карабах в Лиге Европы и вымучила три очка из Олимпиком. Да, последний поединок отличался просто-таки феерическим везением – полтавчане в меньшинстве сравняли счёт благодаря глупому автоголу и вышли вперёд после гола-фантома Кулача. Как бы там ни было, но "зелёно-белые" смогли удержать более-менее комфортное отставание от Александрии в пять очков, сохраняя шансы на бронзу. Терять со Львовом команда имеет право лишь при условии сегодняшней осечки конкурента, однако вряд ли именно такую ​​установку даст своим футболистам Василий Сачко. Ворскла выйдет за победой, потому что иной цели у неё сейчас просто не может быть.

Кадровая ситуация обоих коллективов достаточно сложная. У Львова она получше – Юрий Бакалов не может рассчитывать на бразильцев Тейлора и Сабино, отбывающих дисквалификацию, а Каленчук и Панамби недавно просто покинули клуб. Зато, после отбывания дисциплинарных санкций в команду вернулся Бруну Дуарте – архитектор победы над Арсеналом-Киев в позапрошлом туре. Василий Сачко имеет более широкие проблемы: Ардин Даллку получил удаление в игре с Олимпиком и не сможет сегодня выйти на поле, а Александр Кобахидзе, Денис Васин и Дмитрий Кравченко продолжают залечивать свои травмы.

Ориентировочные составы на матч Львов – Ворскла

Львов: Бандура – Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш – Прыймак, Жонатан – Западня, Аугусто, Жулио Сезар – Бруну.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Чижов, Сапай – Скляр, Шарпар – Якубу, Кулач, Ребенок – Коломоец.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Александрия – Десна

4 ноября, 14:00, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Александрия в этом сезоне набрала просто какую-то монструозную форму. Подопечные Владимира Шаран раз проигрывали только в конце сентября, а очков у них столько, что в случае сегодняшней победы "жёлто-черные" сравняются с Динамо Киев. Отрыв от четвёртого места составляет всего пять зачётных пунктов, однако от пятого – уже целых девять. После ничьей с Зарей в прошлом туре луганчане как конкурент на бронзу были убраны если не окончательно, то на очень долгое время, но умение Ворсклы набивать очки с воздуха заставляет александрийцев играть на победу регулярно. Пока команде удавалось брать равные матчи, но любая серия беспроигрышных поединков имеет свойство когда-нибудь заканчиваться.

Станет ли Десна непроходимым барьером для своего сегодняшнего соперника? Учитывая убедительную победу над Мариуполем в прошлом туре, можно говорить о достаточно высокой такой ​​возможности. Подопечные Александра Рябоконя в последнее время демонстрируют очень интересный, скоростной и даже эффектный футбол – чего только стоит прекрасный гол Безбородько в ворота Гальчука на 4-й минуте или серия моментов в штрафной Шахтера на его же поле. Проблема только в нестабильности черниговцев, которые в этом сезоне привыкли чередовать удачные матчи с провальными – Александрия такие коллективы, в основном, не прощает. Если "северянам" удастся продемонстрировать такой же высокий уровень футбола, как с Мариуполем, то надеяться можно даже на максимальный результат. В целом же, в этом поединке можно ожидать чего угодно.

Александрии удалось избежать серьёзных кадровых потерь перед матчем против Десны, а вот черниговцы не смогли уберечь двух своих лидеров. Андрей Гитченко получил небольшой ушиб, поэтому его участие в игре находится под вопросом, а вот Александр Мостовой точно не выйдет – он получил рваное повреждение, которое пришлось зашивать. Дисквалифицированных в составе обеих команд нет.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Десна

Александрия: Панькив – Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков – Банада, Запорожан – Ковалец, Ситало, Полярус – Шастал

Десна: Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Люлька – Волков, Огиря – А. Фаворов, Хлёбас, Картушов – Безбородько.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Черноморец – Заря

4 ноября, 19:30, Одесса, стадион Черноморец

Главный арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

О Черноморце в этом сезоне трудно говорить, ведь команда проиграла восемь матчей подряд, а последнюю победу видела только в августе. Вообще команда Ангела Червенкова демонстрирует достаточно конкурентный футбол, уступая лишь по неопытности и нефарту, но последний поединок для одесситов завершился катастрофой – проблемные Карпаты вынесли "моряков" на их же поле со счётом 0:5. К спортивным проблемам добавились и клубные, ведь руководство неожиданно приняло решение закрыть трибуны на матч с Зарей – несмотря на то, что часть билетов уже продано. Словом, в Одессе все очень печально, а тут ещё и соперник тяжёлый.

Заря в прошлом туре не смогла переиграть Александрию, чем очень себе насолила. Команда, которая как никто другой знает, что такое квалификация для команд УПЛ, похоже, потеряла шансы её избежать – до третьего места теперь целых 11 очков. Тут хотя бы просто не потерять первую шестёрку, за пределами которой луганчане находятся – и встреча против кризисного Черноморца здесь подходит очень вовремя. Подопечные Юрия Вернидуба должны продемонстрировать всю злость и как минимум повторить успех Карпат на этом стадионе, ведь сегодняшний сезон у них горит синим пламенем – спасает только плотность таблицы. Заря является однозначным фаворитом этого поединка, хотя нельзя забывать о ничьей в первом круге.

Обоим командам удалось избежать серьёзных кадровых потерь – как минимум, никто не получил травм. Дисквалифицированным на этот поединок остается только Глеб Грачёв, который перебрал желтых карточек. Все остальные футболисты готовились к матчу в штатном режиме.

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Заря

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Мищенко, Остапенко, Трубочкин – Бабенко, Савченко – Чорний, Татарков, Мусолитин – Коваль

Заря: Фелипе – Тимчик, Сваток, Чечер, Михайличенко – Силас, Харатин – Кабаев, Кочергин, Громов – Руис