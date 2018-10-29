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Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

28 октября 19:37 531 Читати українською
Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча
Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Динамо дома минимально проиграло ФК Львов в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо - Львов.

В начале первого тайма Динамо завладело территориальным преимуществом и больше владело мячом, однако забить удалось Львову. Тейлор после рикошета от Пиварича в центре поля убежал от Шабанова и ударом в дальний угол переиграл Бойко.

Динамо сенсаційно програло Львову

Тот же Тейлор мог делать счет 0:2, но из выгодной позиции не попал в ворота. Уже на первых секундах второй половины игры киевляне могли сравнять счет. После рикошета в штрафной Львова мяч попал в Сидклея, который из выгодной позиции пробил неточно.

На 83-й минуте Динамо создало ли опасный момент в матче. Шапаренко выиграл верховую борьбу и пробил головой, но мяч пролетел мимо ворот. Это была последняя возможность киевлян для того, чтобы сравнять счет.

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Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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