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Безбородько стал лучшим игроком 13-го тура УПЛ

29 октября 12:06 36 Читати українською
Безбородько стал лучшим игроком 13-го тура УПЛ
Денис Безбородько / фото из соцсетей

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 13-го тура Премьер-лиги 2018/19.

Нападающий Десны Денис Безбородько стал лучшим игроком по итогам 13 тура УПЛ 2018/19, сообщает официальный сайт организации.

Безбородько отличился шедевральным голом в воротах Мариуполя

Стоит отметить, что Безбородко оформил дубль в матче против Мариуполя и помог своей команде одержать победу.

К слову, в состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Украина13 тур

Десна - Мариуполь: Суббота 27 октября 2018

Десна
Матч окончен
2 : 0
Мариуполь
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Десна Десна Денис Безбородько Денис Безбородько Десна - Мариуполь УПЛ
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