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Черноморец – Заря: матч пройдет без зрителей

13:26 44 Читати українською
Черноморец – Заря: матч пройдет без зрителей
Матч Черноморец – Заря пройдет без зрителей

Болельщики Черноморца не смогут поддержать свою команду в матче против Зари.

Матч 14-го тура чемпионата Украины Черноморец – Заря будет проходить при пустых трибунах, сообщает официальный сайт одесского клуба.

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Причиной этому стало то, что правоохранительные органы не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе Черноморец.

Во время двух предыдущих матчей с участием одесситов на домашней арене произошли массовые грубые нарушения правил поведения для зрителей.

Напомним, матч Черноморец – Заря состоится 4 ноября, начало в 19:30.

Украина14 тур

Черноморец - Заря: Воскресенье 04 ноября 2018

Черноморец
до матча
1
дн
:
4
час
:
6
мин
Заря
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