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Президент Ворсклы опроверг информацию Бурбаса об ультиматуме футболистов в ФФУ относительно долгов

29 октября 20:31 58 Читати українською
Президент Ворсклы опроверг информацию Бурбаса об ультиматуме футболистов в ФФУ относительно долгов
Роман Черняк / Фото: соцсети

По словам президента Ворсклы Романа Черняка, выплата части задолженности игрокам команды не связана ни с какими письмами в ФФУ.

Как известно, Ворскла имела большие долги перед футболистами. Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщал, что игроки полтавского клуба перед матчем с Арсеналом в Лиге Европы направили письмо в ФФУ с просьбой повлиять на ситуацию, иначе они не вийдут на игру. После матча часть задолженности погасили.

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По словам президента Ворсклы Романа Черняка, никаких писем в ФФУ не было, сообщает портал Report.

"Не скрою, такие проблемы были. Но все отрегулировали и решили, покрыв все долги.

Все это выдумки и ложь. Журналисты гонятся за сенсациями, порой сочиняя их самостоятельно. Выплата долгов никак не связана с какими-либо угрозами", – сказал Черняк.

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Ворскла Ворскла Роман Черняк Игорь Бурбас
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