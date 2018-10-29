Червенков: Я виноват, когда мы делаем тактические ошибки, пусть и футболисты берут ответственность на себя

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал разгромное поражение от Карпат в 13 туре УПЛ.

"Плохой день. То, что вышло на поле, для меня – катастрофа. Мне стыдно разговаривать, потому что ничего не получалось. Шла первая минута, когда наша техническая ошибка привела к пенальти. 0:1 – 2 минута, все меняется: психология, тактика и все остальное. Потом у нас были хорошие моменты. К сожалению, Чорний не забил. А если не забивают голы, ситуация меняется, она другая – и в психологическом плане, и в тактическом.

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Плохо, что мы начали второй тайм тоже с технической ошибки, которая привела к контратаке и второму голу. К 49-й минуте мы пропустили два мяча. Я хотел поменять что-нибудь, потому что на поле ничего не получалось. Поэтому на поле появился Карноза, который может проявить себя в атакующем плане. Но ни он, ни Штогрин, ни Роберт нам не помогли. Еще раз говорю: мне стыдно перед всеми, что мы так проиграли без характера, боевого духа, который должен быть на поле.

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Ситуация очень тяжелая, это правда. Не знаю. Надо поговорить с руководством, потому что есть, что есть. Это наши игроки, это наши футболисты, других нет. Надо посмотреть, какие у нас есть варианты? Небольшие варианты. Я не хочу говорить, что у нас играют молодые футболисты – вы об этом знаете. Но, к сожалению, потенциал – такой, мастерство – такое. Почему мы делаем ошибки? Пусть и футболисты берут ответственность на себя. Я виноват, когда мы делаем технические и тактические ошибки. Да, я ответственный человек, от ответственности не убегаю. Но есть и другие моменты. Сегодня всем трудно. И надо подумать, что делать в будущем.

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Почему наши футболисты не забивают голы? Это от кого зависит? Тренер виноват? Почему мы привозим себе голы? Тренер виноват? Если тренер виноват, я согласен. Вы мне подскажите. Если будем забивать, то и результаты будут другие, и очки будут. Вы знаете, какая безумная ошибка была в матче с Олимпиком. Тогда я тоже был виноват? Я не отказываюсь от ответственности, я вам сказал, но это наши возможности", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.