Ворскла – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ворскла в меньшинстве победила Олимпик в 13 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Олимпик вышел вперед уже на 16 минуте благодаря голу Политыло. Оптимизма подопечным Шевчука добавило удаление Даллку на 36 минуте. Однако, Ворскла смогла отыграться и выйти вперед усилиями Кулача. В итоге – победа полтавчан 2:1.

Ворскла в меньшинстве одержала волевую победу над Олимпиком

Таким образом, Ворскла набрала 21 очко, оставшись на четвёртом месте в турнирной таблице. Олимпик опустился на девятое, имея в активе лишь пятнадцать очков.

Чемпионат Украины 2018/2019, 13-й тур

Ворскла – Олимпик – 2:1

Голы: Снурницин, 45 (автогол), Кулач, 68 – Политыло, 16

Удаление: Даллку, 36 (вторая желтая)