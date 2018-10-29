Шаран: Мы не думаем о пьедестале, задача Александрии – попасть в первую шестерку

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ против Зари.

"Мы знали, что Заря будет рисковать. Луганчане действовали с одним опорным полузащитником, стараясь больше атаковать. Мы же решили играть от обороны, поскольку это был стратегический матч. Я доволен таким результатом.

Заря – Александрия – 0:0 – видеообзор матча

Наблюдая же за матчем с трибун (Владимир Шаран был удален в прошлом туре. – прим. Футбол 24), считаю, что в первые 15 минут мы провалили игру. Было очень много брака. Но как сказали мне футболисты, это из-за того, что поле перед игрой не было полито. Ранее Александрия так не играла. Мяч изменил скорость. Но я рад, что в итоге наш план на поединок сработал.

Александрия не думает о пьедестале. Для начала нам нужно попасть в первую шестерку. Вся борьба впереди, для нас каждая из таких команд, как Ворскла, Мариуполь, Заря, Десна, даже Карпаты с Черноморцем – конкуренты. Например, прошлый наш поединок против львовян был очень сложным, соперник выглядел прилично. Между командами нет пропасти. Ну, разве что Арсенал немного отстает по очкам.

Заря и Александрия расписали нулевую ничью

Следующий поединок будет не менее сложным. По подбору исполнителей Десна не уступает многим командам, в том числе и Александрии", – цитирует Шарана Zbirna.com.