Львів – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс

У матчах 14-го туру УПЛ Ворскла приймає Львів, Олександрія – Десну, а Чорноморець зіграє проти Зорі. Анонс поєдинків читайте на "Футбол 24".

Львів – Ворскла

4 листопада, 17:00, Полтава, стадіон Ворскла ім. О. Бутовського

Головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Львів тур тому відкрив першу серію власних перемог – щоправда, поки всього лише двоматчеву. Підопічні Юрія Бакалова мінімально переграли Арсенал-Київ та Динамо, що дозволило застрибнути у верхню половину таблиці та максимально закрутити боротьбу за шосте місце – одразу чотири клуби зараз йдуть нижче "новачків" УПЛ з відривом не більше, ніж у два очки. З іншого боку, Маріуполь та Ворскла теж розташовані поруч, і в разі сьогоднішньої перемоги над полтавцями Львів підійде до обох на мінімальну відстань. Втім, головним завданням "містян" поки є банальний набір очок будь-якими способами, адже щільність у середині таблиці перетворює кожну помилку на практично фатальний результат.

Статистика протистояння Ворскли проти Львова

Всього: 3 матчі, 1 перемога Ворскли, 2 нічиї. Різниця м’ячів – 1:0.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+1, =0, -0, 1:0)

Ворскла після чотириматчевої серї перемог несподівано спіткнулася там, де Львів набрав. Команда Василя Сачка програла київським клубам два матчі поспіль, однак зібрала волю в кулак, здолала Карабах у Лізі Європи та вимучила три очки з Олімпіком. Так, останній поєдинок відзначався просто-таки феєричним фартом – полтавці у меншості зрівняли рахунок завдяку дурному автоголу та вийшли вперед після голу-фантому Кулача. Як би там не було, але "зелено-білі" змогли втримати більш-менш комфортне відставання від Олександрії у п'ять очок, зберігаючи шанси на бронзу. Втрачати зі Львовом команда має право лише за умов сьогоднішньої осічки конкурента, однак навряд чи саме таку установку дасть своїм футболістам Василь Сачко. Ворскла вийде за перемогою, тому що інакшої цілі у неї зараз просто не може бути.

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Кадрова ситуація обох колективів досить складна. У Львова вона трохи краща – Юрій Бакалов не може розраховувати на бразильців Тейлора та Сабіно, які відбувають дискваліфікацію, а Каленчук та Панамбі недавно просто покинули клуб. Натомість, після відбування дисциплінарних санкцій до команди повернувся Бруну Дуарте – архітектор перемоги над Арсеналом-Київ у позаминулому турі. Василь Сачко має дещо ширші проблеми: Ардін Даллку отримав вилучення у грі з Олімпіком й не зможе сьогодні вийти на поле, а Олександр Кобахідзе, Денис Васін та Дмитро Кравченко продовжують заліковувати свої травми.

"Родзинки" матчу

– Львів у чемпіонатах не програє на полях суперників впродовж рекордних для клубу шести ігор: по три перемоги та нічиї.

– Ворскла може зазнати 90-ї домашньої поразки у чемпіонатах.

– Вперше (!) у Прем’єр-лізі обслуговуватиме матч повністю жіноча бригада арбітрів, причому асистенти арбітра – Марина Стрілецька (Суми) та Олександра Ардашева (Київ) дебютують в елітному дивізіоні країни.

Орієнтовні склади на матч Львів – Ворскла

Львів: Бандура – Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш – Приймак, Жонатан – Западня, Аугусто, Жуліо Сезар – Бруно.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Чижов, Сапай – Скляр, Шарпар – Якубу, Кулач, Ребенок – Коломоєць.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олександрія – Десна

4 листопада, 14:00, Олександрія, КСК Ніка

Головний арбітр: Володимир Новохатній (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олександрія у цьому сезоні набрала просто якусь монструозну форму. Підопічні Володимира Шарана востаннє програвали аж наприкінці вересня, а очок у них стільки, що в разі сьогоднішньої перемоги "жовто-чорні" порівняються з Динамо Київ. Відрив від четвертого місця становить лише п'ять залікових пунктів, однак від п'ятого – вже цілих дев'ять. Після нічиєї із Зорею у минулому турі луганці як конкурент на бронзу були прибрані якщо не остаточно, то на дуже довгий час, але вміння Ворскли набивати очки з повітря змушує олександрійців грати на перемогу регулярно. Поки що команді вдавалося брати рівні матчі, але будь-яка серія безпрограшних поєдинків має властивість коли-небудь завершуватись.

Статистика протистояння Олександрії проти Десни

Всього: 22 матчі, 10 перемог Олександрії, 7 нічиїх, 6 перемог Десни. Різниця м’ячів – 31:23.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 2:0)

Чи стане Десна непрохідним бар'єром для свого сьогоднішнього суперника? З огляду на переконливу перемогу над Маріуполем у минулому турі, можна говорити про досить високу таку можливість. Підопічні Олександра Рябоконя останнім часом демонструють дуже цікавий, швидкісний та навіть ефектний футбол – чого лише коштує прекрасний гол Безбородька у ворота Гальчука на 4-й хвилині або серія моментів у штрафному Шахтаря на його ж полі. Проблема лише у нестабільності чернігівців, які у цьому сезоні звикли чергувати вдалі матчі з провальними – Олександрія такі колективи, здебільшого, не вибачає. Якщо сіверянам вдасться продемонструвати такий же високий рівень футболу, як з Маріуполем, то сподіватись можна навіть на максимальний результат. Загалом же, в цьому поєдинку можна чекати чого завгодно.

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Олександрії вдалося уникнути серйозних кадрових втрат перед матчем проти Десни, а от чернігівці не змогли вберегти двох своїх лідерів. Андрій Гітченко отримав невеличкий забій, тож його участь у грі знаходиться під питанням, а от Олександр Мостовий точно не вийде – він отримав рване ушкодження, яке довелося зашивати. Дискваліфікованих у складі обох команд немає.

"Родзинки" матчу

– Десна в гостях у Прем’єр-лізі наразі внічию не грає – по три перемоги та поразки.

– Олександрія за часів Володимира Шарана може пропустити 150-й гол у Прем’єр-лізі (ще 1 м’яч).

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Десна

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бондаренко, Шендрик, Цуріков – Банада, Запорожан – Ковалець, Сітало, Полярус – Шастал

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Люлька – Волков, Огиря – А. Фаворов, Хльобас, Картушов – Безбородько.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Чорноморець – Зоря

4 листопада, 19:30, Одеса, стадіон Чорноморець

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Про Чорноморець у цьому сезоні важко щось говорити, адже команда програла сім матчів поспіль, а останню перемогу бачила аж у серпні. Загалом команда Ангела Червєнкова демонструє досить конкурентний футбол, поступаючись лише через недосвідченість та нефарт, але останній поєдинок для одеситів завершився катастрофою – проблемні Карпати винесли "моряків" на їх же полі з рахунком 0:5. До спортивних проблем додалися і клубні, адже керівництво несподівано прийняло рішення закрити трибуни на матч із Зорею попри те, що частину квитків вже продали. Словом, в Одесі все дуже сумно – а тут ще й суперник важкий.

Статистика протистояння Чорноморця проти Зорі

Всього: 33 матча, 15 перемог Чорноморця, 7 нічиїх, 11 перемог Зорі. Різниця м'ячів – 44:39.

У Прем'єр-лізі: 33 матчі (+15, =7, -11, 44:39)

Зоря у минулому турі не змогла переграти Олександрію, чим дуже собі насолила. Команда, яка чи не найкраще знає, що таке для команд УПЛ потрапляння у груповий турнір Ліги Європи, схоже, втратила шанси уникнути кваліфікації – до третього місця тепер цілих 11 очок. Тут хоча б просто не втратити першу шістку, за межами якої луганці знаходяться – і зустріч проти кризового Чорноморця підходить дуже вчасно. Підопічні Юрія Вернидуба повинні продемонструвати всю злість та як мінімум повторити успіх Карпат на цьому стадіоні, адже сьогоднішній сезон у них горить синім полум'ям – рятує лише щільність таблиці. Зоря є однозначним фаворитом цього поєдинку, хоча не можна забувати про нічию у першому колі.

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Обидвом командам вдалося уникнути серйозних кадрових втрат – як мінімум, ніхто не отримав травм. Дискваліфікованим на цей поєдинок залишається лише Гліб Грачов, який перебрав жовтих карток. Всі інші футболісти готувалися до матчу в штатному режимі.

"Родзинки" матчу:

– Чорноморець з 31 серпня програє у чемпіонаті впродовж антирекордних для клубу семи матчів.

– Зоря не знає радості перемог у чемпіонаті шість матчів поспіль: чотири нічиї, дві поразки

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Зоря

Чорноморець: Літовченко – Рижук, Міщенко, Остапенко, Трубочкін – Бабенко, Савченко – Чорній, Татарков, Мусолітін – Коваль

Зоря: Феліпе – Тимчик, Сваток, Чечер, Михайличенко – Сілас, Харатін – Кабаєв, Кочергін, Громов – Руїс