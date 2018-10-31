Защитник Львова Парамонов: Никто не задирает нос после победы над Динамо

Защитник Львова Вадим Парамонов прокомментировал настроение внутри команды после победы в матче 13 тура УПЛ против Динамо (1:0).

"Конечно, очень приятно обыграть такую ​​команду как Динамо, ведь это гранд украинского футбола. Эта победа запомнится всем надолго!

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Настраивать нас особо не нужно было, ведь мы прекрасно понимали, против кого выходили играть. Юрий Михайлович просил, чтобы мы сыграли дисциплинированно и ждали свои шансы, ведь они обязательно будут. Так и произошло.

У нас в команде никто не задирает нос: выиграли, порадовались и забыли! Готовимся дальше, потому что впереди нас ожидают еще ряд сложных игр.

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Я считаю, что нам по силам попасть в шестерку. Все зависит только от нас, и мы приложим максимум усилий, чтобы по итогам первого этапа УПЛ попасть в шестерку лучших коллективов соревнований", – цитирует Парамонова официальный сайт Львова.