Десна – Мариуполь – 2:0 – видео голов и обзор матча

Десна в Чернигове уверенно победила Мариуполь. Смотрите видео голов и обзор матча.

Черниговцы вышли вперед уже на 4-й минуте после шедеврального выстрела Безбородко, который подхватил мяч после обрезки, протянул его через полполя и попал в девятку с дистанции. Это изрядно озадачило гостей, которые пришли в себя ближе к концу тайма.

Десна дома победила Мариуполь

Второй тайм Десне снова удалось начать с быстрого гола – и снова его автором стал Денис Безбородко, который на 47-й минуте воспользовался ужасной ошибкой Быкова, вышел один на один и переиграл Гальчука. На 52-й же черниговцы были близки к третьему голу, но выстрел Артема Фаворова со штрафного из-под перекладины достал голкипер.

"Северяне" поднялись на шестое место и вплотную приблизились к "азовцев", в которых на одно очко больше – шестнадцать против семнадцати. Впрочем, конкуренты обеих команд свои матчи еще не сыграли.

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Чемпионат Украины 2018/2019, 13-й тур

Десна – Мариуполь – 2:0

Голы: Безбородко, 4, 47