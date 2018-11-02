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Леднев: Заре нужно использовать каждую возможность, чтобы догнать соперников в УПЛ

08:43 10 Читати українською
Леднев: Заре нужно использовать каждую возможность, чтобы догнать соперников в УПЛ
Богдан Леднев / фото: ФК Заря

Полузащитник Зари Богдан Леднев считает, что его команда должна больше работать, чтобы исправить турнирное положение.

"Нужно догонять соперников в Премьер-лиге. Плюс нельзя терять шанс как можно дальше пройти в Кубке. Это хороший шанс попасть в Лигу Европы, тем более, что в чемпионате мы занимаем пока не то место, которое хотелось бы.

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У нас сейчас каждый матч очень важен. Мы потеряли много очков и нужно использовать каждую возможность, чтобы догнать другие клубы. Нужно работать еще больше", – цитирует Леднева пресс-слижба Зари.

После 13 туров луганчане занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч Заря проведет 4 ноября в Одессе, где встретится с местным Черноморцем.

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Черноморец - Заря: Воскресенье 04 ноября 2018

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