Леднев: Заре нужно использовать каждую возможность, чтобы догнать соперников в УПЛ

Полузащитник Зари Богдан Леднев считает, что его команда должна больше работать, чтобы исправить турнирное положение.

"Нужно догонять соперников в Премьер-лиге. Плюс нельзя терять шанс как можно дальше пройти в Кубке. Это хороший шанс попасть в Лигу Европы, тем более, что в чемпионате мы занимаем пока не то место, которое хотелось бы.

"Сказал Лунину, чтобы забронировал мне место в Реале". Александр Сваток – о феноменальных голах пяткой и кризисе Зари

У нас сейчас каждый матч очень важен. Мы потеряли много очков и нужно использовать каждую возможность, чтобы догнать другие клубы. Нужно работать еще больше", – цитирует Леднева пресс-слижба Зари.

После 13 туров луганчане занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч Заря проведет 4 ноября в Одессе, где встретится с местным Черноморцем.

"Удержать Супрягу не смогли". Дмитрий Михайленко – о "самом перспективном тренере" и готовности возглавить Динамо или Зарю