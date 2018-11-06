Главные новости футбола 5 ноября: Шевченко объявил список игроков сборной Украины, Швед и Фонсека – лучшие в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 ноября.

Сборная Украины

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией через 2 недели. В списке есть новичок – 19-летний защитник Динамо Виталий Миколенко. В резервный список попали еще 2 потенциальных дебютанта – Марьян Швед и Андрей Борячук.

Также наставник "сине-желтых" заявил, что хавбек бельгийского Генка Руслан Малиновский очень прибавил в зрелости по ходу этого сезона.

Телеведущий Игорь Цыганык сообщил, что спарринг с турками может не состояться в Днепре из-за Луческу, который сейчас тренирует "звезд полумесяца".

УПЛ

Атакующий хавбек Карпат Марьян Швед – лучший игрок 14-го тура УПЛ. В то же время наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека признан лучшим тренером игрового дня Премьер-лиги.

Также фулбек "горняков" Исмаили стал самым полезным игроком тура по версии InStat. Динамо и Шахтер подарили праздник, Швед тянет Карпаты, а Черноморец идет ко дну – итоги 14 тура УПЛ от "Футбол 24".

Другие топ-события

Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе стал самым дорогим игроком планеты по версии авторитетного портала. Между тем президент УЕФА резко отреагировал на идею создания Суперлиги, в которую должен войти и ПСЖ.

По данным Football Leaks, Манчестер Сити использует коррупционные схемы, чтобы избежать наказания за нарушение финансового fair-play.

Легендарный Арсен Венгер близок к тому, чтобы возглавить Милан вместо Дженнаро Гаттузо, а Марко Асенсио может стать частью сделки по переходу Азара в Реал.