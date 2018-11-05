Венгер близок к тому, чтобы возглавить Милан

Легендарный французский специалист Арсена Венгер в ближайшее время вернется к тренерской деятельности.

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, который последние полгода находится в творческом отпуске после ухода из лондонского клуба, близок к тому, чтобы возглавить Милан, сообщает France Football.

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Отмечается, что Милан уже несколько недель ведет переговоры с Венгером. В последние дни клуб существенно продвинулся в переговорах, которые уже на финишной стадии. Венгер заменит на посту главного тренера Милана Дженнаро Гаттузо, а также будет помогать спортивному директору "россонери" Леонардо.

Напомним, недавно француз заявил, что вернется к работе 1 января. Предыдущим местом работы Арсена был Арсенал, який он официально покинул после 22 лет работы на посту главного тренера "канониров". На его место пришел экс-наставник ПСЖ Унаи Эмери.

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