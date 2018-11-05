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Фонсека – лучший тренер 14 тура УПЛ

13:44 16 Читати українською
Фонсека – лучший тренер 14 тура УПЛ
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера 14-го тура Премьер-лиги.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека признан лучшим тренером 14 тура УПЛ. Португалец набрал 4,8 балла из 5 возможных, сообщает сайт всеукраинского объединения тренеров по футболу.

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Напомним, в 14 туре УПЛ Шахтер победил Динамо на своем поле (2:1). Заметим, что Фонсека угадал с заменами. Тайсон, который вышел в начале второго тайма, отдал голевую в эпизоде ​​с первым забитым мячом. Также Виктор Коваленко, который провел на поле меньше 20 минут, отметился победным голом в ворота Динамо на 90+6 минуте.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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