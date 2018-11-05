"Можно забыть о развитии футбола", – президент УЕФА резко отреагировал на идею создания Суперлиги

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о возможности создания Суперлиги в 2021 году, куда должны войти ведущие клубы Европы.

"Это повредит всем мировому футболу, к тому же это будет неинтересно. Смотреть матч между Ювентусоми Баварией еженедельно будет более скучно, чем, например, матч между Ювентусом и Торино.

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Нет и доли сомнения, что я против создания такой лиги и буду препятствовать этому столько, сколько находиться на посту главы УЕФА. Если создастся такая лига, то можно будет забыть о солидарности и развитии футбола. В конце концов, от этого проигрывают все клубы", – цитирует Чеферин ESPN.

Напомним, недавно сообщалось, что крупнейшие европейские клубы вскоре подпишут документ о создании Суперлиги. В этом турнире примут участие 11 клубов-основателей, которые не смогут вылететь из Суперлиги, а также 5 приглашенных участников, будут меняться.

Клубами-учредителями являются следующие команды: Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Ливерпуль, ПСЖ, Бавария, Ювентус и Милан.

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