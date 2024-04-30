Испанский специалист уже выиграл с парижанами два трофея – титул чемпиона Франции и Суперкубок. ПСЖ продолжает соревноваться в Лиге чемпионов и вскоре сыграет в финале Кубка Франции.

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По информации L'Equipe, в ПСЖ рассматривают возможность продления договора независимо от результатов в последних раундах Лиги чемпионов. Действующее соглашение тренера с парижским клубом рассчитано до 2025 года.

Испанский специалист видит некоторые преимущества в продолжении карьеры в ПСЖ: уход Килиана Мбаппе предоставит ему больше управленческих и тактических возможностей. Отмечается, что Луису Энрике комфортно работать с Луишем Кампушем, с которым он поддерживает плавные и эффективные взаимоотношения.

Сейчас тренер сосредоточен на предстоящих матчах и еще не обсуждал с клубом продление контракта. Переговоры могут начаться после окончания сезона.

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