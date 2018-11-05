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Швед – лучший игрок 14 тура УПЛ

12:27 22 Читати українською
Швед – лучший игрок 14 тура УПЛ
Марьян Швед / Соцсети

УПЛ назвала лучшего игрока 14-го тура Премьер-лиги.

Лучшим игроком 14 тура УПЛ стал нападающий львовских Карпат Марьян Швед, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. Нападающий на 1 балл опередил хавбека Шахтера Тайсона.

Карпаты одолели Олимпик и одержали вторую подряд победу в УПЛ

Заметим, что Карпаты в 14 туре переиграли Олимпик со счетом 2:1. На счету Шведа голевая передача на Понде и забитый гол с пенальти.

Швед: Сейчас Карпаты показывают хороший футбол

В состав экспертной комиссии вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

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