Головні новини футболу 5 листопада: Шевченко оголосив список гравців збірної України, Швед і Фонсека – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 листопада.
Збірна України
Головний тренер національної команди Андрій Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною через 2 тижні. У списку є новачок – 19-річний захисник Динамо Віталій Миколенко. До резервного списку потрапили ще 2 потенційні дебютанти – Мар'ян Швед і Андрій Борячук.
Також керманич "синьо-жовтих" заявив, що хавбек бельгійського Генка Руслан Маліновський дуже додав у зрілості впродовж цього сезону.
Телеведучий Ігор Циганик повідомив, що спаринг із турками може не відбутись в Дніпрі через Луческу, який зараз тренує "зірок півмісяця".
УПЛ
Атакувальний хавбек Карпат Мар'ян Швед – найкращий гравець 14-го туру УПЛ. Натомість наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером ігрового дня Прем'єр-ліги.
Також фулбек "гірників" Ісмаїлі став найкориснішим гравцем туру за версією InStat. Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛ від "Футбол 24".
Інші топ-події
Форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе став найдорожчим гравцем планети за версією авторитетного порталу. Тим часом президент УЄФА різко відреагував на ідею створення Суперліги, до якої має увійти і ПСЖ.
За даними Football Leaks, Манчестер Сіті використовує корупційні схеми, щоб уникнути покарання за порушення фінансового fair-play.
Легендарний Арсен Венгер близький до того, щоб очолити Мілан замість Дженнаро Гаттузо, а Марко Асенсіо може стати частиною угоди щодо переходу Азара в Реал.