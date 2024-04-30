Бывший первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал информацию, что его не пустили в Дом футбола после смены футбольной власти.

"Действительно, недавно возникла неприятная ситуация, когда подъехал к Дому футбола и стал парковаться на привычное место, ко мне подошел охранник и сообщил, что здесь ставить машину запрещено. Не стал спорить, развернулся и нашел место вблизи, где и оставил машину. А потом позвонил президент УАФ Андрей Шевченко, извинился и объяснил, что случилось недоразумение. Вопрос быстро уладили.

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Это был охранник, который работал в УАФ, когда я имел должность, или новый? Нет, кто-то новенький, кого раньше не видел. Возможно, меня не узнали, подумали, что не по работе здесь. Это было недоразумение, которое мы с Андреем Николаевичем быстро уладили. Никаких проблем. Чем сейчас занимаюсь? Как говорят, в творческом отпуске, но готов к любым новым вызовам в работе", – поделился Демьяненко в комментарии Footboom.

Напомним, Анатолий Васильевич занимал должность первого вице-президента УАФ, когда ее возглавлял Андрей Павелко. В январе президентом УАФ стал Андрей Шевченко.

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